Polizeipräsidium Tuttlingen / Kleine Karambolage ...

(Geislingen) Kleine Karambolage in der Vorstadtstraße

Geislingen - Am Montagmorgen sind in der Vorstadtstraße drei Autos zusammengestoßen.

Gegen 10.30 Uhr musste ein VW-Fahrer, der in Richtung Balingen unterwegs war, vor der Einmündung Wartestraße wegen eines Abbiegers anhalten. Ihm folgte ein Daihatsu, dessen Fahrerin ebenfalls abbremste. Von hinten kam ein weiterer VW, am Steuer ein 88-jähriger Rentner. Der betagte Mann registrierte die Verkehrssituation vor seinen Augen zu spät. Er fuhr dem Daihatsu ins Heck und schob ihn auf den vorne stehenden VW Golf. Der Golf-Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 8000 Euro.

