Polizeipräsidium Tuttlingen / (Königsfeld im Schwarzwald - ...

(Königsfeld im Schwarzwald - Erdmannsweiler) Gartenbank auf der Straße abgestellt - Polizei ermittelt gegen zwei derzeit noch unbekannte Täter wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Königsfeld im Schwarzwald - Erdmannsweiler - Zwei derzeit noch unbekannte Täter haben in den späten Abendstunden des Samstags eine Gartenbank mitten auf die Ortinstraße in Erdmannsweiler gestellt und so gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen. Kurz vor Mitternacht kam es dann auch zwischen einem Fahrer eines Autos und der auf Höhe Hausnummer 14 stehenden Gartenbank zu einem Zusammenprall. Nur glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass dabei keine Personen verletzt wurden und kein erheblicher Sachschaden entstand. Die beiden dunkel gekleideten Täter - vermutlich Jugendliche oder Heranwachsende - waren in den Abendstunden des Samstags verschiedenen Anwohnern in Erdmannsweiler aufgefallen, da sie klingelnd und Schneeball gegen Scheiben werfend durch die Straßen gezogen sind. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) ermittelt nun wegen des Straftatbestandes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/