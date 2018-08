Polizeipräsidium Tuttlingen / (Königsfeld im Schwarzwald - ...

(Königsfeld im Schwarzwald - Neuhausen) Nicht vollständig gelöschtes Lagerfeuer verursacht Feuerwehreinsatz

Königsfeld im Schwarzwald - Neuhausen - Durch ein nicht vollständig gelöschtes Lagerfeuer auf einem Waldboden in einem Waldstück in der Fortführung der Forststraße hat ein Unbekannter am Mittwochvormittag einen Feuerwehreinsatz verursacht. Der Unbekannte errichtete durch kreisförmig mit einem Durchmesser von etwa 50 Zentimetern ausgelegten Steinen an einem Feldweg eines Waldstücks Richtung Königsfeld ein kleines Lagerfeuer und löschte dieses später nicht vollständig. Durch die verbliebene Glut entwickelte sich in dem trockenen Umfeld zunehmend ein Brand, der auf den Waldboden übergriff. Ein zufällig vorbeikommender Jogger entdeckte am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, die Glutnester beziehungsweise einen kleinen Flächenbrand und verständigte den Notruf. Die mit drei Fahrzeugen und 16 Mann anrückende Feuerwehr der Abteilungen Neuhausen und Königsfeld konnte den sich mittlerweile auf etwa sechs Quadratmeter ausgedehnten Brand löschen. Die Polizei St. Georgen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem Verursacher des Brandes.

