Polizeipräsidium Tuttlingen / Körperliche ...

(VS-Villingen) Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, einer mit Messer der andere mit Eisenstange bewaffnet in der Warenburgstraße - Polizei sucht Zeugen

VS-Villingen - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wobei ein 31-Jähriger auch mit einem Messer hantierte und der 23-jährige Kontrahent mit einer Eisenstange, ist es am Samstagnachmittag in der Warenburgstraße gekommen. Bei der Auseinandersetzung wurde der 23-Jährige durch das Messer des anderen leicht am linken Handgelenk mit einer oberflächlichen Schnittwunde verletzt. Noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizei entfernte sich der 31-jährige Mann mit dem Messer, meldete sich dann aber später selbständig bei der Polizei. Hintergrund für die Auseinandersetzung ist möglicherweise der beabsichtigte Kauf von einem Gramm Marihuana. Die beiden Männer stammen aus Algerien und Marokko. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall.

