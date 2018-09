Polizeipräsidium Tuttlingen / Körperliche ...

(Tuttlingen) Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern - fünf Verletzte - mutmaßliche Täter ermittelt

Tuttlingen - Zu einer Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02.30 Uhr, vor einem Lokal in der Tuttlinger Innenstadt (Untere Hauptstraße). Die Hintergründe für den Streit sowie der Ablauf des Geschehens sind bislang noch unklar. Ein 28-jähriger syrischer Staatsangehöriger wurde schwerer verletzt. Er sowie zwei weitere an der Tat Beteiligte, die jedoch leichtere Verletzungen davon trugen, mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Bei den restlichen beiden Männern war eine Behandlung im Krankenhaus nicht erforderlich. Alle fünf Beteiligten, die momentan als Geschädigte und als Beschuldigte angesehen werden, konnten am Tatort vorläufig festgenommen werden. Sie leisteten zum Teil Widerstand. Die Beamten waren deshalb gezwungen unmittelbaren Zwang anzuwenden. Verletzt wurde von den Einsatzkräften niemand. Die fünf Tatverdächtigen sind zwischen 16 und 33 Jahre alt. Es handelt sich um drei syrische und zwei pakistanische Staatsangehörige.

