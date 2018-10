Polizeipräsidium Tuttlingen / Kreuzungsunfall - ...

(Spaichingen) Kreuzungsunfall - 12.000 Euro Schaden

Spaichingen - Ein entstandener Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 12.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der am Freitag, gegen 09.50 Uhr, an der Kreuzung der Dreifaltigkeitsbergstraße mit der Hindenburgstraße passiert ist. Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der Hindenburgstraße unterwegs und achtete an der Kreuzung nicht auf die Vorfahrt einer 38-jährigen Autofahrerin, die sich auf der bevorrechtigten Dreifaltigkeitsbergstraße der Kreuzung näherte. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Die beteiligten Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

