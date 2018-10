Polizeipräsidium Tuttlingen / Kreuzungsunfall mit ...

(Trossingen) Kreuzungsunfall mit 6000 Euro Sachschaden

Trossingen - Am Mittwoch ist es gegen 17.30 Uhr auf der Kreuzung der Cluser Straße mit der Brühlstraße zu einem Verkehrsunfall mit etwa 6000 Euro Sachschaden gekommen. Ein 26-jähriger Seat-Fahrer wollte die Kreuzung geradeaus auf der Cluser Straße überqueren. Hierbei übersah er eine 38-jährige VW-Fahrerin, die die Kreuzung an der Brühlstraße überqueren wollte. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro.

