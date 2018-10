Polizeipräsidium Tuttlingen / Kreuzungsunfall mit ...

(VS-Villingen)Kreuzungsunfall mit zwei Verletzten und 25.000 Euro Sachschaden

Villingen-Schwenningen - Bei einem Zusammenstoß an der Kreuzung der Berliner Straße mit der Straße Am Krebskraben sind am Sonntag, gegen 01.30 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 18-jähriger Opel-Fahrer wollte die Kreuzung von der Krebsstraße her kommend überqueren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Audi Q5, mit welchem eine 44-Jährige auf der Berliner Straße stadtauswärts unterwegs war. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge in der Kreuzungsmitte wurden die 44-Jährige Audi-Fahrerin, sowie ihr 52-jähriger Beifahrer leicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro.

