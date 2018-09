Polizeipräsidium Tuttlingen / Kühe büxen aus und ...

(Dornhan) Kühe büxen aus und beschädigen VW-Golf

Dornhan - Am Dienstag ist gegen 13.15 Uhr eine 26-Jährige mit ihrem Golf auf der Brachenbergstraße in Richtung Brachenberg gefahren. Die Frau staunte nicht schlecht, als ihr mitten auf der Fahrbahn mehrere Kühe entgegen kamen. Sie bremste ihr Fahrzeug ab und blieb mit dem Golf auf der Fahrbahn stehen. Dies passte den ausgebüxten Vierbeinern wohl nicht so recht: anstatt dem nun stehenden Auto auszuweichen, umringten sie das Fahrzeug. Durch die nähesuchenden Kühe wurde der Golf ringsherum beschädigt. Um einen "bleibenden Eindruck" zu hinterlassen, schlug am Ende auch noch eins der Rindviecher nach dem Fahrzeug aus. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Besitzer der freiheitsliebenden Tiere schnell ausfindig machen. Dieser fing die Kühe wieder ein und trieb sie zurück in ihren Stall. An dem VW-Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

