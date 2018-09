Polizeipräsidium Tuttlingen / Kuh büxt aus

(Deißlingen, K 5555) Kuh büxt aus

Deißlingen - Ein Verkehrsteilnehmer hat am Montag, kurz vor Mitternacht, eine Kuh auf der Kreisstraße 5555, zwischen Deißlingen und Niedereschach dem Polizeirevier Rottweil gemeldet. Als eine Streife des Polizeireviers kurz daraufhin an der Örtlichkeit eintraf, fanden sie das friedliche Rindvieh auf der Fahrbahn vor. Gemeinsam mit den Besitzern wurde die Kuh in ihren Stall zurück getrieben.

