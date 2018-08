Polizeipräsidium Tuttlingen / Ladung eines ...

(Bad Dürrheim) Ladung eines Schwertransporters bleibt an Brücke hängen

Bad Dürrheim - Am Dienstagabend ist auf der Bundesstraße 27, zwischen Bad Dürrheim und Hirschhalde, ein Schwertransport an einer Brücke hängen geblieben. Der aus vier Fahrzeugen bestehende Konvoi startete gegen 22 Uhr in Villingen und sollte an Autobahnanschlussstelle Villingen-Schwenningen auf die A 81 auffahren. Der polizeilich begleitete Transport fuhr, entgegen der vorgesehenen Fahrtstrecke, in Bad Dürrheim geradeaus in Richtung Donaueschingen weiter. Das erste Fahrzeug des Transports war ein paar Zentimerter zu hoch und streifte die Brücke leicht. Das zweite Fahrzeug konnte problemlos unter der Brücke durchfahren. Das dritte Fahrzeug blieb an dem Brückenbauwerk hängen. Durch den Anstoß wurde die Brücke und die Ladung des Schwertransportes beschädigt. Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen übernommen. Die Fahrzeuge sollen im Laufe des Nachmittags nach Villingen zurückfahren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die beschädigte Brücke wird von einem Fachmann untersucht.

