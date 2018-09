Polizeipräsidium Tuttlingen / Laptop aus Auto ...

(Trillfingen) Laptop aus Auto gestohlen

Trillfingen - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Freitag in der Obertorstraße aus einem nicht verschlossenen PKW einen grünen Rucksack gestohlen. In dem Rucksack steckten ein hochwertiges Laptop und verschiedenes Zubehör. Gesamtwert des Diebesguts zirka 2500 Euro. Das Auto wurde von dem Dieb komplett durchsucht, wobei dem Gauner noch ein Ladekabel in die Hände fiel. Der Polizeiposten Haigerloch ermittelt wegen dem Diebstahl. Ein Tatverdacht besteht nicht.

