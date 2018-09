Polizeipräsidium Tuttlingen / Lastwagen ...

(VS-Schwenningen) Lastwagen streift beim Abbiegen Auto - 6000 Euro Schaden

VS-Schwenningen - Rund 6000 Euro Sachschaden an einem Lastwagen und an einem Renault Clio sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen, kurz nach 08 Uhr, an der Einmündung der Schubertstraße auf die Salinenstraße ereignet hat. Ein Fahrer eines Lastwagens wollte dort von der Schubertstraße nach rechts auf die Salinenstraße abbiegen. Um für den Abbiegevorgang nach rechts mit dem großen Lastwagen genügend Platz zu haben, fuhr der Lkw-Fahrer auf die vorhandene Linksabbiegespur. Zwischenzeitlich war eine nachfolgende Fahrerin eines Renault Clios rechts am Lkw - unbemerkt von dessen Fahrer - vorbeigefahren, um ebenfalls nach rechts auf die Salinenstraße abzubiegen. Etwa zeitgleich bogen dann beide Fahrzeuge nach rechts ab, wobei es zwischen diesen zu einem Streifvorgang kam. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

