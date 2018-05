Polizeipräsidium Tuttlingen / Leichtkraftrad ...

(Albstadt-Ebingen) Leichtkraftrad aus Hofraum entwendet

Albstadt- Ebingen - Noch unbekannt ist der Dieb, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Hofraum in der Straße Obere Vorstadt in Ebingen ein Leichtkraftrad entwendet hat.

Das Zweirad stand über Nacht im Hofraum, mit Lenkradschloss gesichert. Es handelt sich um eine Crossmaschine, eine weiße Honda 125 XLR mit auffällig roter Sitzfläche.

Wer Hinweise zum Diebstahl und Verbleib der Maschine hat, sollte sich beim Polizeiposten Albstadt-Ebingen (Tel. 07431 9353010) melden.

