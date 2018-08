Polizeipräsidium Tuttlingen / Leichtkraftradfahrer ...

(Schramberg) Leichtkraftradfahrer stürzt auf Fahrbahn und verletzt sich

Schramberg - Am Mittwoch ist gegen 13.42 Uhr ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer im Kreisverkehr in der Seedorfer Straße auf die Fahrbahn gestürzt und hat sich hierbei leicht verletzt. Der 17-Jährige war mit seiner 125-er in Richtung Winzeln unterwegs. Wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und neuer Bereifung verlor der Jugendliche in der Kurve die Kontrolle über sein Zweirad. Der Hinterreifen des Bikes blieb am Bordstein hängen, weshalb der 17-Jährige auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in die Helios-Klinik nach Rottweil. An dem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von cirka 500 Euro.

