Polizeipräsidium Tuttlingen / LKW ...

(Hechingen-Sickingen) LKW aufgebrochen - mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen

Hechingen-Sickingen - Am Montagmorgen hat ein unbekannter Täter die kurze Abwesenheit eines Lastwagenfahrers genutzt, um dessen LKW zu öffnen und mehrere tausend Euro Bargeld zu stehlen.

Der LKW-Fahrer war ab 7.35 Uhr nur für wenige Minuten im Kaufland in der Kaullastraße. Diese kurze Zeit nutzte ein unbekannter Dieb, um den auf dem Parkplatz stehenden LKW zu öffnen und mehrere so genannte Safepacks, in denen das Bargeld verstaut war, zu stehlen. Wie genu der Dieb die verriegelte Fahrertür öffnen konnte, ist noch nicht klar. Um das festzustellen, sind technische Untersuchungen nötig. Am Schloss der Fahrertüre entstand ein äußerlich nicht sichtbarer, seine Funktionalität jedoch beeinträchtigender Sachschaden. Das Schloß muss ersetzt werden.

