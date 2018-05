Polizeipräsidium Tuttlingen / LKW beschädigt Balkon ...

(Loßburg) LKW beschädigt Balkon und fährt davon- Fahndung erfolgreich

Loßburg - Gefunden werden konnte ein 29 Jahre alter LKW- Lenker, der am Montag mit seinem Fahrzeuggespann einen Balkon in der Glattener Straße beschädigt hat.

Der LKW- Fahrer war in der Glattener Straße in eine Haltebucht gefahren um sein Handy zu nutzen. Hierbei beschädigte er den Balkon eines angrenzenden Hauses. Im Anschluss fuhr er weiter. Das Polizeirevier Freudenstadt, das inzwischen verständigt wurde, konnte den 29-Jährigen mit seinem Gespann kurz darauf neben der B294 in Richtung Freudenstadt in einer Parkbucht feststellen.

Der wird nun wegen Verkehrsunfallflucht angezeigt.

Der Schaden am Balkon wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

