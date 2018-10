Polizeipräsidium Tuttlingen / LKW-Fahrer übersieht ...

(Loßburg) LKW-Fahrer übersieht E-Bikerin

Loßburg - In der Freudenstädter Straße ist eine Radfahrerin am Dienstagnachmittag leicht mit einem LKW zusammengestoßen und gestürzt.

Die 52-Jährige fuhr mit ihrem E-Bike gegen 14.30 Uhr auf der Freudenstädter Straße in Richtung Alpirsbach. Plötzlich kam vor ihr von rechts ein Lastwagen aus einem Hof, der in Richtung Freudenstadt fahren wollte. Der Lastwagenfahrer hatte das E-Bike nicht gesehen. Es kam zu einer leichten Berührung. Die 52-jährige E-Bikerin stürzte und verletzte sich leicht. Nach der Erstversorgung kam sie per Rettungswagen ins Krankenhaus nach Freudenstadt. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von zirka 100 Euro. Der Lastwagen blieb unbeschädigt.

