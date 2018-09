Polizeipräsidium Tuttlingen / LKW streift Auto bei ...

(Tuttlingen) LKW streift Auto bei Fahrstreifenwechsel

Tuttlingen - Am Freitagmorgen hat ein Lastwagen bei einem Fahrstreifenwechsel auf der Strecke zwischen dem Aesculap-Kreisel und der Kreuzung B14/B523 einen PKW gestreift.

Der 35-jährige Lastwagenfahrer verließ den Aesculap-Kreisel in Richtung Wurmlingen und blieb auf der linken Fahrspur. Etwa in Höhe der Tuttlinger Stadtwerke zog er seinen LKW auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er einen parallel fahrenden Toyota und stieß mit ihm zusammen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 9000 Euro, davon alleine 8000 Euro am PKW. Verletzt wurde niemand.

