Polizeipräsidium Tuttlingen / Luft aus ...

(Alpirsbach-Rötenbach) Luft aus allen Reifen gelassen - Polizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und sucht Zeugen

Alpirsbach-Rötenbach - In der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Täter aus einem in der Rötenbacher Straße 94 stehenden Smart fortwo die Luft aus allen vier Reifen gelassen. Der Besitzer des Kleinwagens fuhr am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr von dort weg und merkte ziemlich schnell, dass mit seinem Auto etwas nicht stimmt. Er hielt deswegen sofort wieder an und sah seinen "Vierfachplatten" glücklicherweise noch, bevor ein größerer Schaden entstehen konnte.

Die Polizei ermittelt wegen des Verkehrsvergehens und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich beim Polizeiposten Alpirsbach unter der Telefonnummer 07444 9561390 zu melden.

