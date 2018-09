Polizeipräsidium Tuttlingen / Mädchen fährt mit ...

(Tuttlingen) Mädchen fährt mit dem Fahrrad gegen sich öffnende Autotür

Tuttlingen - Ein 15-jähriges Mädchen ist am Freitagnachmittag in der Zeughausstraße mit ihrem Fahrrad gegen eine sich plötzlich öffnende Autotür geprallt. Die Jugendliche fuhr gegen 15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung des PKWs. Im Auto saß ein vierjähriger Junge, der die 15-Jährige beim Öffnen der Tür nicht sah. Sie fuhr dagegen und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht.

