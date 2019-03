Polizeipräsidium Tuttlingen / Mann nach ...

(Oberndorf am Neckar) Mann nach Auseinandersetzung in Gaststätte im Krankenhaus

Oberndorf am Neckar - Von drei Personen geschlagen worden ist am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr ein Mann in einer Gaststätte in der Kirchtorstraße. Nach einem vorangegangenen verbalen Streit schlugen die drei flüchtigen Täter dem 35-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Als er zu Boden ging, traten sie ihm gegen den Oberkörper. Er erlitt dadurch Brüche zweier Rippen und der Nase. Er musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Ermittlungen gegen die flüchtigen Täter hat das Polizeirevier Oberndorf eingeleitet.

