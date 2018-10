Polizeipräsidium Tuttlingen / Mann onaniert ...

(Geisingen, B 31) Mann onaniert an Bundesstraße

Geisingen - Am Mittwochmittag hat ein Mann neben der Bundesstraße 31, etwa einen Kilometer vor dem Parkplatz "Vesperplätzli", von Geisingen kommend in Richtung Freiburg an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Eine Passantin beobachtete das Geschehen und teilte den Vorfall der Polizei mit. Der etwa 35 bis 40 Jahre alte Mann habe kurze, dunkelbraune Haare gehabt und war mit einem weißen T-Shirt und einer hellbraunen kurzen Hose bekleidet gewesen. Weiterhin habe er einen Hund bei sich gehabt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Immendingen unter der Rufnummer 07462-9464-0.

