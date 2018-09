Polizeipräsidium Tuttlingen / Mann sitzt fast ...

(Schramberg) Mann sitzt fast nackt im Auto

Schramberg - Am Donnerstagabend ist in der Schiltachstraße, in Nähe der Bushaltestelle, ein Exhibitionist aufgefallen.

Der in einem schwarzen PKW sitzende Mann sprach gegen 18.10 Uhr eine Frau an und fragte nach dem Weg zu einer Tankstelle. Als ihm die Passantin Auskunft gab, bemerkte sie, dass er nur ein T-Shirt trug und sichtlich sexuell erregt war. Der Mann dürfte um die 30 Jahre alt sein, hat blondes, kurzes Haar und spricht mit ausländischem Akzent. Sachdienliche Hinweise zu der Person nimmt das Polizeirevier Schramberg unter der Nummer 07422 2701 0 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/