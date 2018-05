Polizeipräsidium Tuttlingen / Mann tritt auf ...

(Triberg) Mann tritt auf Schwangere ein

Triberg - In der Nacht zum Dienstag kam es am Bahnhof in Triberg zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei geschiedenen Eheleuten, in dessen Verlauf der Mann auf seine schwangere Exfrau eintrat.

Das geschiedene Paar hatte sich zu einer Aussprache am Bahnhof getroffen. In deren Verlauf kam es zum Streit. Der betrunkene Mann beleidigte und bespuckte seine 28-jährige Exfrau, die von ihm im 3. Monat schwanger ist. Es kam zur Rangelei, bei welcher der 37-Jährige der Frau mit der Faust ins Gesicht schlug. Im Anschluss trat er mehrmals auf die inzwischen zu Boden gegangene Schwangere ein. Der Vorfall wurde von einem Bahnmitarbeiter beobachtet, welcher die Polizei verständigte. Die Frau kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

