Polizeipräsidium Tuttlingen / Mehrere ...

(Mühlheim an der Donau) Mehrere Autos in der Haldenstraße mutwillig zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Mühlheim an der Donau - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter mehrere geparkte Autos in der Haldenstraße mutwillig zerkratzt. Die bisher acht festgestellten Wagen, an welchen der Lack mit einem spitzen Gegenstand beschädigt wurde, parkten in der Haldenstraße etwa im Bereich unterhalb der Kirche. Die Polizei Mühlheim (07463 9961-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitete und bittet um sachdienliche Hinweise.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/