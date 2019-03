Polizeipräsidium Tuttlingen / Mehrere ...

(VS-Villingen) Mehrere Sachbeschädigungen am Friedrichspark - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen - In den vergangenen Tagen, etwa im Zeitraum vom vergangen Freitag, 22.02., bis Mittwoch, haben unbekannte Täter mehrere Sachbeschädigungen, vorwiegend an elektrischen Versorgungsleitungen, an einem Wohnhaus am Friedrichspark begangen. So wurde an dem Wohnhaus in der Vöhrenbacher Straße vergangenes Wochenende Stromzuleitungen und im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch Kabelzuführungen einer Sprechanlage mutwillig herausgerissen beziehungsweise durchtrennt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Villingen (07721 601-0) entgegen.

