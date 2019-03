Polizeipräsidium Tuttlingen / Mehrere tausend Euro ...

(Geisingen) Mehrere tausend Euro Sachschaden bei Wohnungsbrand

Geisingen - Wegen einem Wohnugsbrand in der Dekan-Hornung-Straße musste am Donnerstag, gegen 23 Uhr, die Feuerwehr ausrücken. Aus bislang nicht bekannter Ursache ist im Bereich eines Mülleimers auf einem Balkon im Obergeschoss ein Brand ausgebrochen, der daraufhin auf die Wohnung übergriff. Kurz darauf wurden die Flammen vom Wohnungsinhaber und der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren tausend Euro.

