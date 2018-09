Polizeipräsidium Tuttlingen / Meldung über den ...

(Talheim) Meldung über den Absturz eines Gleitschirmfliegers bestätigte sich nicht - Polizeihubschrauber in die Suchmaßnahmen eingebunden

Talheim - Die Meldung eines Autofahrers am Samstagabend, dass im Bereich Seitingen-Oberflacht/Talheim möglicherweise ein Gleitschirmflieger abgestürzt sei, bestätigte sich nicht. In einer groß angelegten Suchaktion, bei der zahlreiche Feuerwehren, das DRK, die Bergwacht Fridingen sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, konnten keinerlei Erkenntnisse über einen Absturz gewonnen werden. Die mögliche Absturzstelle im Waldgebiet "Linsenbohl", zwischen Talheim und Öfingen, wurde intensiv abgesucht. Nachdem in der Nacht die Suchmaßnahmen abgebrochen wurden, setzten die Einsatzkräfte bis am Sonntagmittag ihre Suchmaßnahmen fort.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-110 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/