Polizeipräsidium Tuttlingen / Messer mit dem ...

(Freudenstadt) Messer mit dem Griff in den Rasen gesteckt - hohe Verletzungsgefahr - Zeugen gesucht

Freudenstadt - Ein bislang unbekannter Täter steckte am Freitagmorgen, zwischen 08.30 und 09.00 Uhr, ein handelsübliches Vespermesser mit dem Griff in die Rasenfläche zwischen Kinderspielplatz und Fontänen. Das Messer ragte aus dem Rasen. Es bestand eine hohe Verletzungsgefahr. Die Klinge hatte ein Länge von 10,5 cm. Hinweise bitte an die Polizei Freudenstadt, Tel. 07441/536-0.

