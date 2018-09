Polizeipräsidium Tuttlingen / Mit 1,4 Promille in ...

(Balingen) Mit 1,4 Promille in die Leitplanken

Balingen - Ein 20-jähriger Lenker eines BMW ist am heutigen Samstag, gegen 4.30 Uhr, auf der Bundesstraße 27 B in die Leitplanken gekracht. Der alkoholisierte 20-jährige Autofahrer war in Richtung Rottweil unterwegs und kam zwischen Engstlatt und Balingen-Nord ins Schleudern. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Balingen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Nach einer ärztlichen Blutprobe musste der Autofahrer seinen Führerschein abgeben.

