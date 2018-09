Polizeipräsidium Tuttlingen / Mit ...

(Donaueschingen-Wolterdingen) Mit Heu beladener Anhänger in Brand geraten - sechs Personen bei den Löscharbeiten durch eingeatmeten Rauch und eine Brandwunde leicht verletzt

Donaueschingen-Wolterdingen - Vermutlich infolge Gärungswärme ist am späten Freitagabend ein im Bereich einer Hütte an einem Feldweg der Hubertshofener Straße abgestellter und mit Heu beladener Lkw-Anhänger von selbst in Brand geraten. Mehrere Personen einer in der Nähe lagernden Landfahrergruppe entdeckten gegen 21.30 Uhr den Brand, verständigten die Feuerwehr und versuchten das Feuer bis zum Eintreffen der Wehrmänner in den Griff zu bekommen. Hierbei zogen sich sechs der Personen, darunter auch Frauen, leichte Rauchgasvergiftungen zu. Eine Person erlitt zudem eine leichte Brandverletzung am Arm. Die mit sieben Fahrzeugen und etwa 70 Mann eintreffende Feuerwehr der Abteilungen Wolterdingen und Donaueschingen brachten den Heu-Brand schließlich unter Kontrolle. Der durch das Feuer am Anhänger entstandene Sachschaden dürfte sich lediglich auf etwa 300 Euro belaufen. Die leicht verletzten Personen wurden mit vier am Brandort eintreffenden Rettungswagen vorsorglich und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht, während die übrigen Glutnester des mittlerweile vom Anhänger abgeladenen Heus noch vollends von der Feuerwehr gelöscht wurden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/