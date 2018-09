Polizeipräsidium Tuttlingen / Mit Bike auf Auto ...

(Rottweil) Mit Bike auf Auto aufgefahren- Radfahrer verletzt sich leicht

Rottweil - Am Freitagnachmittag fuhr ein Radfahrer in der Königstraße einer Autofahrerin auf und kam dabei zu Fall. Der 22-jährige Radler erkannte zu spät, dass der vorrausfahrende Ford auf Höhe eine Tankstelle nach rechts abbiegen wollte und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Sturz auf die Straße zog er sich leichte Schürfungen zu. Er wurde durch einen Krankenwagen an der Unfallstelle ärztlich versorgt. Der entstandene Schaden am Ford und dem Mountainbike wird auf insgesamt 1500 Euro geschätzt.

