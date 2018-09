Polizeipräsidium Tuttlingen / Mit Einkaufswagen ...

(Freudenstadt) Mit Einkaufswagen Auto auf dem Parkplatz des Kaufland beschädigt- Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt - Am Samstag in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr streifte ein Unbekannter ein auf dem Parkplatz des Kaufland geparktes Auto. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß der Verursacher mit einem Einkaufswagen gegen das Auto und verursachte dadurch Kratzer und eine Eindellung. Der Schaden am schwarzen VW Phaeton wird auf 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Freudenstadt hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet unter 07441 5360 um Hinweise.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Sarah König Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-112 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/