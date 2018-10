Polizeipräsidium Tuttlingen / Mit Sommerreifen ...

(Hardt, K 5531) Mit Sommerreifen bei schneeglatter Fahrbahn auf Gegenfahrbahn gekommen: 13.000 Euro Sachschaden

Hardt - Am Sonntag ist gegen 11 Uhr, ein 22-jähriger Audi-Fahrer auf der schneeglatten Fahrbahn der Kreisstraße 5531 auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem VW-Golf zusammengestoßen. Der 22-Jährige war mit seinem Audi A3 auf dem Weg von Hardt in Richtung Sulgen. Auf einem Gefällstück kam der Audi aufgrund der schneeglatten Fahrbahn und seiner Sommerbereifung ins Schleudern und geriet in der Folge auf die Gegenfahrspur. Hier stieß er gegen einen VW-Golf, der ebenfalls ohne Winterbereifung unterwegs war. Die beiden Autofahrer hatten Glück und verletzten sich bei dem Unfall nicht. An ihren beiden Pkws entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

