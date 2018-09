Polizeipräsidium Tuttlingen / Mit über ...

(Dunningen-Lackendorf) Mit über zwei Promille hinter dem Steuer eines Autos heftigen Unfall verursacht - 70.000 Euro Schaden

Dunningen-Lackendorf - Ein mit über zwei Promille betrunkener Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen mit einem Citroen fiel zu schnell in der Dunninger Straße unterwegs gewesen und hat dabei mit einem geparkten Volvo einen heftigen Unfall und über 70.000 Euro Sachschaden verursacht. Der 37-jährige Mann fuhr mit einem neuwertigen Mitfahrzeug des Typs Citroen C4 Picasso auf der Dunninger Straße und prallte infolge seiner Alkoholeinwirkung nahe der Abzweigung "An der Steige" ungebremst gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Volvo Kombi neueren Baujahrs. Durch den heftigen Aufprall wurde der Citroen abgewiesen und stieß in der Folge noch gegen eine Straßenlaterne, die ebenfalls beschädigt wurde. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Diese mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher hatte Glück und blieb unverletzt. Ein bei der Unfallaufnahme von den eingesetzten Beamten vorgenommener Alkoholtest verlief bei dem 37-Jährigen mit über zwei Promille entsprechend positiv. Nach der Abgabe einer Blutprobe kommt auf den Mann nun noch ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholwirkung und den dabei verursachten Unfall sowie die Entziehung der Fahrerlaubnis zu.

