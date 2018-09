Polizeipräsidium Tuttlingen / Mit über ...

(Triberg im Schwarzwald) Mit über 1,5 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Triberg im Schwarzwald - Ein 28-jähriger Citroen-Fahrer ist am heutigen Sonntag, gegen 2.50 Uhr, auf der Wallfahrtstraße von der Fahrbahn abgekommen. Der Autofahrer war von Schonach kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Wegen alkoholischer Beeinflussung kam er nach rechts von der Straße ab und krachte gegen einen massiven Blumenkübel. In der Folge schleuderte der Wagen gegen einen geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers St. Georgen beim Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Eine Fahrerlaubnis besitzt der 28-Jährige nicht.

