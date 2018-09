Polizeipräsidium Tuttlingen / Mobile ...

(Horb) Mobile kriminalpolizeiliche Beratung bei der Neckarwoche in Horb - Polizei informiert kostenlos über Einbruchsicherung

Horb - Zahlreiche gescheiterte Einbrüche im Landkreis Freudenstadt haben gezeigt, dass sich technische Sicherungen lohnen Leider gab es in der Vergangenheit aber auch Fälle, in denen die Täter erfolgreich waren und in Häuser eindrangen.

Damit auch die Bewohner im Landkreis Freudenstadt den Service der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Anspruch nehmen können, hat das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Tuttlingen am Standort Freudenstadt eigens das große Informationsfahrzeug des Landeskriminalamt Baden-Württemberg während der Neckarwoche von Freitag, 28.09.2018 bis Sonntag, 30.09.2018 auf dem Ausstellungsgelände Festplatz Horb angefordert.

Zu sehen sind bewährte Produkte für den mechanischen und elektronischen Schutz von Häusern und Wohnungen Hier können sich interessierte Bürger modernste Sicherheitstechnik anschauen und von Kriminalhauptkommissar Uwe Schmid, dem Leiter der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Freudenstadt, und Kriminaloberkommissar Thomas Wurster vom Landeskriminalamt beraten lassen.

Die beiden Kriminalbeamten beraten Sie kostenlos und unverbindlich und zeigen Ihnen auf, wie Sie sich vor einem Einbruch schützen können. Sie erfahren beispielsweise, wie eine sichere Tür aussieht,warum man einen abschließbaren Fenstergriff benötigt, wie mit einfachen Mitteln eine Keller- oder Nebentür sicherer gemacht wird oder was derzeit die häufigste Einbruchsart ist.

Natürlich stehen die Beamten auch für andere polizeilichen Fragen zur Verfügung. Nutzen Sie diese Gelegenheit.

Übrigens können Termine für das kostenlose Angebot der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Freudenstadt, die Häuser oder Wohnungen anzuschauen, Schwachstellen aufzudecken und konkrete Vorschläge zur Absicherung der Gebäude zu machen, jederzeit auch mit KHK Uwe Schmid entweder telefonisch (07441/536-365) oder per Mail (uwe.schmid3@polizei.bwl.de) vereinbart werden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-110 oder Dieter Popp -115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/