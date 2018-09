Polizeipräsidium Tuttlingen / Mobilheim in ...

(Horb am Neckar) Mobilheim in Flammen

Horb am Neckar - Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwoch, gegen 00.25 Uhr, auf dem Campingplatz "Schüttehof" ein Mobilheim in Brand geraten. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Horb rückten mit neun Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften an und löschten das Feuer. Das Mobilheim brannte vollständig nieder. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

