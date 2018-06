Polizeipräsidium Tuttlingen / Modellflieger stürzt ...

(Aldingen) Modellflieger stürzt ab und beschädigt geparktes Auto

Aldingen - Am Sonntagnachmittag stürzte im Rahmen eines genehmigten Flugtages auf dem Modellflugplatz in Aldingen ein 3 kg schwerer Helicopter ab und prallte gegen ein geparktes Auto. Ein 55-jähriger Modellflieger steuerte den Helicopter der Marke Align, als er einen Zaun touchierte. Dadurch fiel der Heckrotor aus. Durch den Ausfall war der Helicpoter nicht mehr steuerbar und prallte seitlich gegen ein in unmittelbarer Nähe geparktes Auto eines 57 Jahre alten Besuchers. An dem Kia des Besuchers entstand dadurch ein erheblicher Schaden im Bereich des Fahrzeugdachs und der Frontscheibe, der aktuell auf 10 000 Euro geschätzt wird.

