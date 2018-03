Polizeipräsidium Tuttlingen / (Mönchweiler - Villingen, ...

(Mönchweiler - Villingen, Bundesstraße 33) Kollision auf der Bundesstraße

Mönchweiler - Villingen, Bundesstraße 33 - Am Sonntag, gegen 11:30 Uhr, ist ein Fahrer eines Audis A3 mit einem Opel Corsa zwischen Mönchweiler und Villingen auf der Bundesstraße 33 zusammengestoßen. Der 29-jährige Audi-Fahrer war auf der B 33 von Mönchweiler nach Villingen unterwegs. Auf Höhe der Berliner Straße erkannte er zu spät einen Opel Corsa, der am rechten Fahrbahnrand stand. Der Audi kollidierte mit dem Heck des Opels, welcher daraufhin von der Fahrbahn geschleudert wurde. Die Fahrerin und die Beifahrerin des Opels wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

gez. Florian Neumeister

