Polizeipräsidium Tuttlingen / Motorradfahrer ...

(Freudenstadt) Motorradfahrer streift Auto und stürzt

Freudenstadt - Da er auf seiner Fahrspur zu weit nach links kam, streifte ein Motorradfahrer am Samstagmittag beim Einfahren in die B28 auf Höhe eines Schnellimbissen ein daneben fahrendes Auto und stürzte. Der Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der 20-jährige Zweiradlenker war auf der Kreisstraße aus Richtung Grüntal unterwegs, als er an der Einmündung in die Bundesstraße an der Ampelanlage halten musste. Beim Anfahren kam er auf Grund eines Fahrfehlers auf die Fahrspur des daneben befindlichen Ford, der ebenfalls einfahren wollte. Die Husqvarna blieb am Ford hängen, wodurch der 20-Jährige stürzte. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 2500 Euro geschätzt.

