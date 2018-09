Polizeipräsidium Tuttlingen / Motorradfahrer ...

(VS-Villingen) Motorradfahrer reagiert zu spät - Auffahrunfall mit knapp 7000 Euro Schaden

VS-Villingen - Rund 7000 Euro Sachschaden an einem BMW und an einem Motorrad der Marke Harley Davidson sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Freitag, gegen 10.30 Uhr, auf der Einfädelspur der Bundesstraße 33 beim Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises "Am Hoptbühl" ereignet hat. Dort musste eine Fahrerin eines 2er BMWs verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 56-jähriger Motorradfahrer reagierte zu spät und prallte mit seiner Harley in das Heck des bremsenden BMWs. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/