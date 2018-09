Polizeipräsidium Tuttlingen / Motorradfahrer ...

(Eutingen im Gäu) Motorradfahrer stürzt beim Hochdorfer Bahnhof

Eutingen im Gäu - Am Samstagnachmittag ist beim Bahnhof Hochdorf, kurz vor der Bahnunterführung der B463, ein Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt.

Der 17-Jährige fuhr mit seinem Zweirad auf der B463, von Withau kommend, in Richtung Bahnhof. Kurz vor der Unterführung der Bundesstraße, im Kurvenbereich, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Jugendliche verletzte sich leicht und wurde am Unfallort von der herbeigerufenen Rettung versorgt. Zur weiteren Untersuchung kam er ins Krankenhaus Nagold. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/