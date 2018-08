Polizeipräsidium Tuttlingen / Motorradfahrerin ...

(Balingen) Motorradfahrerin beging Fahrfehler und stürzte

Balingen - Eine 19-jährige Motorrad-Fahrerin befuhr am Montagabend, kurz vor 21.00 Uhr, die Landstraße 440 von Balingen in Richtung Tieringen. In einer Linkskurve stürzte die junge Frau und rutschte nach rechts in den Grünbereich. Bei dem Sturz zog sich die 19-Jährige Verletzungen zu. Sie musste mit dem DRK ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf circa 500 Euro.

