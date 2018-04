Polizeipräsidium Tuttlingen / Motorroller und ...

(Bad Dürrheim) Motorroller und PKW stoßen an Einmündung zusammen - Sozius wird leicht verletzt

Bad Dürrheim - Am Freitag, kurz vor 14 Uhr, sind an der Einmündung der Königsberger Straße in die Friedrichstraße ein Motorroller und ein Auto zusammengestoßen.

Die 51-jährige Rollerfahrerin wollte von der Königsberger Straße nach links in die Friedrichstraße abbiegen. Sie hielt deswegen an der Einmündung an. Als frei war, bog sie nach links ab. Fast zeitgleich parkte gegenüber der Einmündung eine Autofahrerin mit ihrem Renault rückwärts aus einem Parkplatz aus. Die 67-Jährige sah die Rollerfahrerin nicht, weshalb es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß kam. Dabei verletzte sich der 17-jährige Mitfahrer auf dem Motorroller leicht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2300 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/