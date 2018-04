Polizeipräsidium Tuttlingen / Mühlener Straße: ...

(Horb am Neckar) Mühlener Straße: VW Golf zerkratzt - Zeugen gesucht

Horb am Neckar - Zwischen dem 29. März und dem 5. April hat ein unbekannter Täter einen in der Mühlener Straße stehenden grauen VW Golf zerkratzt.

Der Wagen stand während eines Urlaubs seines Besitzers in Höhe des Anwesens Mühlener Straße 15/3 am Fahrbahnrand. In dieser Zeit zerkratzte ein unbekannter Täter die komplette Beifahrerseite, die Heckklappe und die Motorhaube. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden.

Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Sachdienliche Angaben werden unter der Rufnummer 07451 96 0 entgegengenommen.

