Polizeipräsidium Tuttlingen / Müllcontainer brennt

(Fluorn-Winzeln) Müllcontainer brennt

Fuorn-Winzeln - Am Dienstag ist ein Müllcontainer der Bruderhausdiakonie in der Bruderhausstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr Fluorn-Winzeln rückte mit insgesamt 18 Feuerwehrleuten und 2 Fahrzeugen aus um die Flammen zu löschen. Vermutlich entzündete sich der Müll von selbst, da der Müllcontainer in der prallen Sonne stand.

