Polizeipräsidium Tuttlingen / Mülleimer brennt

(Weilstetten) Mülleimer brennt

Weilstetten - Eine Restglut in entsorgter Asche setzte am Dienstagmorgen im Weilstetter Norden einen Mülleimer in Brand. Das Feuer griff auf daneben stehende Müllbehälter über. Ein Passant sah den Brand und begann auch sofort, die Flammen mit Wasser aus einem Gartenschlauch zu bekämpfen. Den Rest besorgten die Floriansjünger aus Weilstetten, die zu Sechst in zwei Fahrzeugen angerückt waren. In Folge der Brandhitze gab es einen Schaden an der Außenfassade, den die Polizei auf etwa 3000 Euro schätzt.

