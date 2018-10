Polizeipräsidium Tuttlingen / Mülltonne steht in ...

(Furtwangen) Mülltonne steht in Flammen

Furtwangen - In der Nacht zum Mittwoch hat an der Ecke Lindenstraße/Bahnhofstraße eine Mülltonne gebrannt. Eine Passantin entdeckte die brennende Tonne gegen 00.50 Uhr. Sie zog den direkt an einer Hauswand stehenden Müllbehälter vom Gebäude weg auf die Straße, wo er vollständig niederbrannte. Die Polizei schließt eine Brandlegung nicht aus und ermittelt deshalb wegen Sachbeschädigung. Der Sachschaden hielt sich mit etwa 50 Euro in Grenzen.

